Belediye binası önünde gerçekleştirilen ve 1 gün süren kan bağışı kampanyasına belediye çalışanları yoğun katılım gösterdi.

Kampanya sorumlusu Yunus Küçükkaya, düzenlenen etkinliğin amacının kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve düzenli kan bağışçısı sayısını artırmak olduğunu belirtti. Küçükkaya, "Yaz dönemlerinde kan bağışlarında düşüş yaşanıyor. Bugün, Adıyaman Belediyesi’nin de desteğiyle topladığımız kan bağışları birçok insanımızın yarasına merhem olacak.” dedi.

Vatandaşlara kan bağışı konusunda çağrıda bulunan Küçükkaya, "Bağışlanması gereken bir ünite kan var ise ve bağışlanmamışsa birçok ameliyat ve tedavi ertelenmek zorunda kalacaktır. Bu da hastalarımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyeti demektir. Adıyaman halkının ameliyat ve tedavilerinin yerinde ve zamanında gerçekleşebilmesi için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz.” diye konuştu.

Kaynak : PHA