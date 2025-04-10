Türkiye’de Bursa ve Adana’dan sonra Adıyaman’da da yeni uygulamaya konulan narko ihbar hattı Kahta’da da uygulamaya geçti. Yeni narko ihbar hattı uygulaması ile uyuşturucu ile mücadelede zaman kaybı yaşamayarak, ihbarlara uzman ekipler tarafından anında müdahale edilebileceği ifade edildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Ekipleri tarafından 0501 224 02 02 narko ihbar hattı oluşturuldu. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde narko ihbar hattı uygulaması hakkında açıklama yapan Kahta İlçe Emniyet Alpaslan Arıcılar, “İlçemizde uyuşturucuya hiçbir şekilde geçit vermeme niyetindeyiz. Uyuşturucu satarak, gençlerimizi zehirleyerek bunu kazanç kapısı haline getiren suç odaklarıyla mücadelemize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın gerek görüntü, gerek yazılı olarak bizimle paylaşabilecekleri narko ihbar hattını oluşturduk. Bu ihbar hattımızla ilgili afişleri ilçe merkezimizde gözle görülebilir yerlere astık ve ayrıca vatandaşlarımıza tanıtım broşürlerimizi de dağıttık. Vatandaşlarımızdan 0501 224 02 02 nolu ihbar hattımıza ihbarda bulunmaları konusunda destek bekliyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız bu numarayı mutlaka kaydetsinler. Bu numara kayıtlı olduğu takdirde çevresinde uyuşturucu ile ilgili bir konuyu fark eden, gören, duyan vatandaşımız, bu numaraya ister mesaj olarak, ister görüntülü olarak isterse arayarak bizimle paylaşabilirler. Bu ihbar hattımız 7/24 personelimiz tarafından takip edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Özellikle olaylara daha hızlı müdahale edebilmek ve hızlı reaksiyon gösterebilmek amacıyla vatandaşlarımızdan konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Arıcılar, konuşmasının sonunda ihbar hattına gelen tüm ihbarların değerlendirileceğini ve kişisel bilgilerin hiçbir kurum veya kişi ile paylaşılmayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA