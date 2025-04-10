Makamında İl Emniyet Müdürü Alper Uzman ve emniyet mensuplarını kabul ederek, tebrik eden Vali Varol, başarılar diledi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü kutlayan Vali Varol, “180 yıllık şanlı mazisiyle ulu bir çınar misali köklerini vatanın bağrına salarak bayrak ve mukaddesat uğruna canını ortaya koyan 180 yıllık emniyet teşkilatının yüce ülküsüne sahip Türk Polis Teşkilatı’mızın her kademesindeki fedakâr ve cefakâr mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, vatan ve mukaddesat uğruna şehitlik mertebesine erişen kahraman polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyoruz. Köklü geçmişinden aldığı güçle, büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.”dedi.

Kaynak : PHA