Başkan Tutdere’den Yaylakonak’a Tam Destek

Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Abuzer Aydın, beldeye TBB’nin hibe ettiği iş makinesine teşekkür mahiyetinde bir lokma etkinliği düzenledi. Başkan Tutdere, etkinlik öncesinde Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından etkinliğe katılan Başkan Tutdere, belde halkıyla bir araya geldi.

Tutdere, milletvekilliği döneminden bu yana Yaylakonak’a olan desteğini sürdürdüğünü belirterek, beldeye verilen hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın desteğiyle Yaylakonak’a daha önce kazandırılan köprü ve yol projelerini hatırlatan Tutdere, TBB tarafından sağlanan iş makinesinin de beldeye önemli bir katkı sunacağını ifade etti.

“Yaylakonak’ın Taleplerini Öncelikli Tutuyoruz”

Başkan Tutdere, yaptığı konuşmada Yaylakonak’ın taleplerini her zaman öncelikli olarak değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Adıyaman’ın birçok sorunu olmasına rağmen Yaylakonak’ın taleplerini her zaman öncelikli tuttuk. Bugün TBB’nin hibe ettiği iş makinesiyle önemli bir adım daha attık. Daha önce de Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar’ın destekleriyle köprü ve yol projelerini hayata geçirmiştik. Bundan sonra da kardeş belediye protokolü çerçevesinde Yaylakonak’a her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. 6 Şubat depreminin izlerini silmek ve yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaylakonak’a altyapı ve diğer hizmetler konusunda gereken her türlü desteği sağlamaya kararlıyız.”

Başkan Aydın’dan Teşekkür Mesajı

Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Abuzer Aydın ise konuşmasında, 6 Şubat depremlerinde Yaylakonak’ın büyük zarar gördüğünü ve halkın ağır kayıplar yaşadığını belirterek, Başkan Tutdere’nin bu zor dönemde yanlarında olduğunu vurguladı. Aydın, şunları ifade etti:

“6 Şubat depremlerinde beldemiz büyük yaralar aldı, kayıplarımız oldu. O dönemde Sayın Tutdere milletvekilimizdi ve yaralarımızı sarmamızda çok büyük destek sağladı. Bugün de aynı şekilde yanımızda. Kendisine ve TBB yönetimine şükranlarımı sunuyorum.”

Etkinliğe Geniş Katılım

Lokma etkinliğine Başkan Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, partililer ve çok sayıda belde halkı katıldı. Etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları verilirken, Yaylakonak’a yönelik hizmetlerin süreceği belirtildi.

