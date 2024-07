Kahta Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi tarafından çalışmalar kapsamında engelli bireylerin ihtiyaçlarını da unutmayan ekipler, engellilerin sosyal hayatta en büyük yardımcıları olan manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor.

Tekerlekli sandalye dağıtımında konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç,"Engelli vatandaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Onlar bizim için her zaman değerlidir. Engelli kardeşlerimiz hayatlarını dört duvar arasında değil, diğer insanlar gibi caddede, pazarda, eğlence yerlerine gidebilmesi için Manuel, Akülü, Yürüteç ve Koltuk Altı Değneği dağıtmaya devam ediyoruz. Her insan bir engelli adayıdır, Allah’ın izniyle Kahta Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek."dedi.

Kaynak : PHA