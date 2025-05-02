“Anahtarı Teslim Ediyorlar Ama Daireye Yerleşilemiyor”

Alsan, özellikle İndere TOKİ konutlarında anahtar teslimi yapılan ancak yerleşimi henüz mümkün olmayan evlerde vatandaşların aidat ödemek zorunda bırakıldığını, buna karşın evlerini kullanamadıklarını söyledi:

“Vatandaşa anahtar teslimi yapılıyor. Ardından aidat ödemesi başlatılıyor. Aidata karşı değilim; peyzaj bakımı, temizlik, merkezi ısıtma gibi giderler için bu anlaşılır. Ancak vatandaş eğer aidat ödemeye başlıyorsa, o zaman dairesine yerleşebilmelidir. Anahtar veriliyor ama ‘eve giremezsin’ deniliyor.”

“Kira Yardımı Kesiliyor, Konteynerden Çık Deniliyor”

Alsan, daireye yerleşilememesine rağmen, aynı vatandaşların konteynerden tahliye edilmek istendiğini ve kira yardımlarının da kesildiğini ifade etti:

“Vatandaşlar arada kalmış durumda. Kira yardımı kesiliyor, konteynerden çıkması isteniyor ama daireye yerleşemiyor. Daire hazır değil çünkü. Hazır olmayan dairenin anahtarı neden teslim ediliyor?”

“Boş Kağıda İmza Attırılıyor, Konut Bedeli Belli Değil”

Emircan Ahmet Alsan, konut teslim sürecinde vatandaşlara henüz konut bedeli netleşmeden, boş bir kağıda imza attırıldığını iddia ederek şunları söyledi:

“Anahtarı teslim alıyorsunuz fakat size ne kadar ödeme çıkarılacağı belli değil. Vatandaşlara tabiri caizse boş bir kâğıda imza attırılıyor. Bu belirsizlik büyük bir mağduriyet yaratıyor.”

“Rezerv Alanlarda İşyerleri De Teslim Edilmiyor”

Alsan, Atatürk Bulvarı üzerindeki rezerv alanlarda yapılan işyerlerinin de benzer şekilde anahtar teslimi yapılmasına rağmen kullanılmadığını belirtti:

“Bulvar üzerindeki dükkanlar, daireler anahtar teslimi yapılmış ama vatandaş içeri giremiyor, işyerini kullanamıyor, kiraya veremiyor. Ticaretin kalbi olan bir alanda bu belirsizlik kabul edilemez.”

“Validen 3 Aydır Randevu Bekliyoruz”

Alsan, bu sorunları resmi olarak iletmek amacıyla 25 Ocak 2025 tarihinde Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’dan randevu talep ettiklerini, ancak bugüne kadar herhangi bir geri dönüş alamadıklarını söyledi:

“25 Ocak’ta Vali Bey’den randevu istedik. 6 Şubat programı nedeniyle yoğunluk olabilir diye anlayış gösterdik. 15 Şubat’ta tekrar hatırlattık. Ancak o günden bu yana bize herhangi bir dönüş yapılmadı.”

“Devlet Baba, Çocukları Arasında Ayrım Yapmaz”

Valilik makamından randevu alamamalarına dair değerlendirmede bulunan Alsan, “devletin herkesin babası” olduğunu vurguladı:

“Biz devletimizi baba biliriz. Babalar çocukları arasında ayrım yapmaz. Ama maalesef yapılıyor. Biz devletine bağlı insanlarız. Belki çözülemeyecek sorunlara çözüm üretecek önerilerle gidecektik. Geçmişte pek çok çalışmayı valilerimizle birlikte yürüttük. Bugün de aynı hizmeti sürdürmek isterdik.”

“Vatandaş Sadece Hakkını İstiyor”

Alsan, konuşmasının sonunda yaşanan sorunların siyasi değil, insani bir mesele olduğunun altını çizerek yetkililere çağrıda bulundu:

“Bizim vatandaşımız sadece hakkını istiyor. Kira yardımını, konutunu, işyerini kullanmak istiyor. Bütün mesele bu. Anahtar teslimi demek, yaşam hakkının da teslim edilmesi demektir.”

Kaynak : PHA