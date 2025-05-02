Yeniden inşa edilen konutlara öncelikli destek

Adıyaman Belediyesi, özellikle Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında evlerini yeniden inşa eden vatandaşların su aboneliği işlemlerinde yaşanabilecek tüm teknik ve bürokratik engellerin önüne geçmek amacıyla, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü aracılığıyla rehberlik ve çözüm odaklı hizmet anlayışını benimsedi.

Başvuru süreci, bağlantı işlemleri ve abonelik devri gibi tüm işlemlerde vatandaşlara adım adım destek verilerek, hem işlemlerin hızlandırılması hem de hata payının sıfıra indirilmesi sağlandı.

Başkan Tutdere: “Hayatın normalleşmesi için çalışıyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, su abonelikleri alanında yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, şehrin altyapısının güçlendirilmesinin deprem sonrası en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu vurguladı:

“Depremin ardından şehrimizin yeniden yapılanmasında öncelikli ihtiyaçlardan biri olan içme suyu altyapısının yeniden kurulması ve abonelik işlemlerinin tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yeni aboneliklerin oluşturulması ve mevcut abonelerin işlemlerinin devriyle, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.”

Başkan Tutdere, hedeflerinin sadece su hizmetinin sağlanması değil, aynı zamanda vatandaşların yeniden kurulan yaşam alanlarında konforlu, kesintisiz ve sağlıklı bir altyapıya kavuşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Evsel bağlantılarda büyük ilerleme

Adıyaman genelinde oluşturulan 7 bin 300 yeni abonelik, yaklaşık 4 bin 930 evsel su bağlantısına karşılık geliyor. Bu veriler, depremin ardından yürütülen altyapı çalışmalarının şehir ölçeğinde geniş kapsamlı bir hizmet dönüşümünü beraberinde getirdiğini gösteriyor.

Hızlı, güvenli ve eksiksiz işlem

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, vatandaşların başvuru sırasında karşılaştığı teknik zorluklara çözüm üreten birimler aracılığıyla, süreci kolaylaştırıcı bir hizmet modeli uygulandığını belirtti. Özellikle yeni yapı ruhsatı alan konutlar için bağlantı süreci ve eski aboneliklerin devri işlemlerinde belediye ekiplerinin yerinde yönlendirme yaptığı ifade edildi.

Kaynak : PHA