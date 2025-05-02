AKEM öğrencileri, sınav öncesi tarihle nefes aldı

Gezi kapsamında öğrencilere, binlerce yıllık geçmişe sahip Perre Antik Kenti hakkında yerinde bilgi verildi. Bu etkinlikle, gençlerin yalnızca sınav stresinden bir nebze uzaklaşmaları değil, aynı zamanda yaşadıkları şehrin tarihsel zenginliğini tanımaları hedeflendi.

Başkan Tutdere: “Gençlerimizin kültürel gelişimini de önemsiyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, öğrencilerin sınav sürecinde moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Başkan Tutdere açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Depremin ardından gençlerimiz oldukça zorlu bir sınav sürecinden geçiyor. Onların bu yoğun tempoda nefes alabilecekleri, tarih ve kültürle buluşabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Binlerce yıllık geçmişiyle Perre Antik Kenti, bu anlamda çok kıymetli bir miras. Bu tür etkinliklerle gençlerimizin yalnızca akademik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimlerini de desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Öğrenciler hem öğrendi hem rehberlik etti

Geziye katılan AKEM öğrencileri, Perre Antik Kenti’nde yapılan yürüyüş boyunca hem doğal atmosferin tadını çıkardı hem de tarihî yapılar hakkında bilgi aldı. Tarih alanına özel ilgisi bulunan ve AKEM öğrencisi olan Muhammed Baran Kaya, arkadaşlarına gönüllü olarak rehberlik yaparak antik kent hakkında bilgiler paylaştı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kendilerine sunulan bu fırsattan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, sınav öncesi moral bulduklarını ve tarihsel mekanları yerinde görmenin kendileri için ilham verici olduğunu ifade ettiler.

Kaynak : PHA