Adıyaman Barosu, Geleceğe Yön Ver Derneği ve Domino Adam Eğlence Platformu’nun katkılarıyla düzenlenen etkinlik, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmayı hedefliyor.

"Etkinlik programı belli oldu"

Saat 14.00 – 17.00 arasında gerçekleştirilecek şenliğin programı şu şekilde:

Açılış ve müzikle karşılama

Palyaço gösterisi ve dans

Bubble Show (dev balon gösterisi)

İllüzyon gösterisi

Ara aktivite ve ikram

Balon gösterisi ve balon dağıtımı

Pamuk şeker dağıtımı

Kapanış ve müzik etkinliği

"Aileler de davetli"

Organizatörler, şenliğin yalnızca çocuklara değil, aynı zamanda ebeveynlere de keyifli vakit geçirme imkânı sunacağını belirterek tüm Adıyaman halkını etkinliğe davet etti. Ailelerin çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılması teşvik ediliyor.

Kaynak : PHA