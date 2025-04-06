Belediye Hizmetleri Halkın Gözünden Değerlendirildi

Çalışma kapsamında vatandaşlara; altyapı hizmetlerinden temizlik çalışmalarına, ulaşım imkânlarından sosyal ve kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede sorular yöneltildi. Ayrıca belediye başkanının performansı, halkla iletişim biçimi ve belediyenin genel hizmet kalitesi de araştırmanın odak noktaları arasında yer aldı.

Yapılan anketle birlikte Kahta Belediyesi’nin güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanlar bilimsel bir zeminde ortaya konuldu.

Başkan Hallaç: “Bilimsel Verilerle Hizmet Kalitemizi Artıracağız”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, anket çalışmasının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Halkımızın memnuniyeti, bizim en öncelikli meselemizdir. Hangi hizmetimizden memnunlar, nerelerde eksik kalıyoruz, hangi alanlarda yeni adımlar atmalıyız – tüm bu soruların cevabını bilimsel bir yaklaşımla öğrenmek istedik. Anket sonuçlarını şeffaf bir şekilde değerlendirecek ve hizmet politikalarımızı bu veriler ışığında şekillendireceğiz.

Bu çalışmayla birlikte hem vatandaşlarımızın sesine daha çok kulak verecek hem de katılımcı belediyecilik anlayışını daha da güçlendireceğiz.”

Katılımcı Belediyecilik Vurgusu

Kahta Belediyesi tarafından yürütülen bu çalışma, ilçede katılımcı yönetim anlayışının pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anket sayesinde yalnızca mevcut hizmetlerin memnuniyet düzeyi ölçülmekle kalınmadı, aynı zamanda halkın gündemindeki sorunlar doğrudan tespit edildi.

Belediye yetkilileri, anketin sonuçlarının kısa ve orta vadede hayata geçirilecek projelere yön vereceğini belirtti. Özellikle altyapı, temizlik, sosyal yaşam ve ulaşım alanlarında vatandaşların önerileri dikkate alınarak yeni hizmet politikalarının oluşturulması hedefleniyor.

Veriye Dayalı Yönetim Anlayışıyla Planlama Yapılacak

Anketin tamamlanmasıyla birlikte verilerin analiz sürecine geçildiği ifade edilirken, önümüzdeki haftalarda elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılması ve belediye stratejilerine entegre edilmesi bekleniyor. Kahta Belediyesi, bu adımla birlikte sadece günü değil, geleceği de planlayan bir anlayışla hareket edeceğini duyurdu.

Kaynak : PHA