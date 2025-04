6 Bin 300 Aileye Gıda Kolisi, 2 Bin Aileye Alışveriş Kartı

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının iş birliğiyle yürütülen yardım programı kapsamında, Ramazan ayı boyunca 6 bin 300 aileye gıda kolisi ulaştırıldı. Bunun yanı sıra, 2 bin aileye de market alışverişlerinde kullanılmak üzere sosyal yardım kartı dağıtıldı. Yardımlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Askıda Ekmek Kuyruklarına Ekmek Fişi Çözümü

Ramazan ayındaki yoğunluk nedeniyle askıda ekmek uygulamasında yaşanan uzun kuyrukları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla ekmek fişi desteği uygulaması başlatıldı. TOGEM aracılığıyla belirlenen 155 dar gelirli aileye düzenli olarak ekmek fişi dağıtıldı. Uygulama sayesinde vatandaşların hem mağduriyetleri giderildi hem de rencide olmadan temel ihtiyaçlarına ulaşmaları sağlandı.

Belediye yetkilileri, kısa süre içinde faaliyete geçecek olan Halk Ekmek Fabrikası ile bu sorunun kalıcı olarak çözüleceğini belirtti.

50 Binden Fazla Vatandaş ‘Kardeşlik Sofrası’nda Buluştu

Adıyaman Belediyesi, Ramazan boyunca Mimar Sinan Kültür Parkı’nda kurduğu ‘Kardeşlik Sofrası’ ile 50 binden fazla vatandaşı iftar sofralarında buluşturdu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin “birlik ve dayanışma” vurgusuyla düzenlenen iftar programlarına kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, kanaat önderleri, muhtarlar, kadınlar, gençler, engelli bireyler ve belediye personeli de katılım sağladı.

Çocuklara Bayramlık, Yaşlılara Destek

Ramazan ayı boyunca çocukların bayram coşkusunu yaşamaları için bayramlık giysi ve oyuncaklar dağıtıldı. Ayrıca eğitime katkı sağlamak amacıyla kırtasiye malzemeleri desteğinde bulunuldu.

Yaşlı ve hasta vatandaşlar da unutulmadı. 200 yaşlı hastaya hasta bezi, 150 bebeği olan aileye ise bebek bezi desteği sağlandı. Engelli bireyler için 4’ü akülü olmak üzere toplam 5 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Başkan Tutdere: “Her Kalbe Dokunmaya Çalıştık”

Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

“Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en derinden hissedildiği mübarek bir ay. Bu bereketli günlerde, Adıyaman Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi her bir hemşehrimizin yanında olmak için çalıştık. Her haneye kavuşmaya, her kalbe dokunmaya, kimseyi yalnız bırakmamaya gayret ettik.

Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle; gıda kolilerinden alışveriş kartlarına, çocuklarımızın yüzünü güldürecek bayramlık kıyafetlerden engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kadar birçok alanda destek sunduk.

Amacımız sadece ihtiyaçları karşılamak değil, aynı zamanda gönüllere dokunmaktı. Adıyaman’ın en büyük zenginliği halkının samimiyeti ve paylaşma duygusudur. Biz birlikte Adıyaman’ız, birlikte güçlüyüz.”

Ramazan’ın Ruhu Tüm Yıla Yayılacak

Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayında kurduğu gönül köprülerini bayram sonrası da sürdüreceğini belirtti. Belediyenin sosyal yardım çalışmaları yıl boyunca devam edecek şekilde planlanıyor.

Kaynak : PHA