"Zaman zaman sanki toplantıya o arkadaşlarımızda kapıdan gireceklermiş gibi bizlere hissettiriyor." Diyen GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Kıymaz,"24 Temmuz tarihi Anadolu’da basının özgürleşmesi hususunda atılmış en önemli adımın atıldığı gündür. 24 Temmuz 1908 yılında II. meşrutiyetin ilanıyla birlikte basında sansürün kaldırılması, basın sektörü ve demokrasi tarihimiz açısından son derece önemli bir gündür."dedi.

"Meslektaşlarımızın eksiklerinin giderilmesi için sektöre destek gerekiyor"

Deprem bölgesi olan Adıyaman'da 26 basın kuruluşunun 14'nün çalışma ofisi, fiziki mekân sorunu yaşadığının altını çizen Başkan Kıymaz,"Bugünün önem ve anlamı ile ilgili birtakım etkinliklerle beraber şenlikler ve günün ruhuna uygun kutlamalar yapmak istiyoruz fakat yapamıyoruz. Deprem bölgesinde 33 gazeteci meslektaşımız enkaz altında kalarak şehit düştüler. Şehit olan 33 meslektaşımızın 13'ü Adıyaman’dadır. Gözümüz şehit olan meslektaşlarımızı arıyor. Zaman zaman sanki toplantıya o arkadaşlarımızda kapıdan gireceklermiş gibi bizlere hissettiriyor. Deprem bölgesi Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da şu an görev yapan arkadaşlarımız, depremi yaşayanlar travmayı atlatabilmiş değillerdir. Acımız çok taze, yaramız hala kanıyor. Deprem bölgesi Adıyaman’ımızda görev yapan 26 basın kuruluşunun 14'nün çalışma ofisi, fiziki mekân sorunun altyapı çalışmalarını sağlayacak şartlar daha tamamlanmadı, çalışmalar halen sürüyor. Bu fiziki şartların iyileştirilmesinin yanı sıra meslektaşlarımızın eksiklerinin giderilmesi için sektöre destek gerekiyor. İlimizde yayın yapan Radyo kuruluşlarının rahat çalışabilecekleri ortama kavuşmalarının yanı sıra eskimiş cihazlarının yenilenmesi gerekiyor. Bununla ilgili hükümetin, İletişim başkanlığının ve TRT gibi kuruluşların desteğine ihtiyaç var. 24 Temmuz basında sansürün kaldırılması gibi önemli bir günde onlarca meslektaşımız aramızda değil, depremde vefat eden gazetecilere, vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bu vesile ile gazeteci meslektaşlarımızın daha huzurlu güvenli, daha özgür bir Türkiye ve Dünya’da yaşayarak nice basın bayramlarına erişmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA