Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.İbrahim Tunç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan ve birim sorumluların eşlik ettiği 12- 18 Mayıs "Hemşireler Haftası" nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, hemşireleri ziyaret ederek, haftalarını kutladı.

"Nitelikli işgücü konusunda hemşirelerin öneminin arttığını söyleyebilirim"

Hemşireliğin geçmişten günümüze çok önemli aşamalar kaydederek, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini aktaran Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik,"Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Hemşireler Günü", 12-18 Mayıs ise “Hemşireler Haftası” olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin sağlık hizmetlerinin sunumunda üstlendikleri görev ve sorumluluk anlayışıyla "önce insan" diyerek kutsal bir mesleği ifa eden hemşirelerimiz; aldıkları eğitim ve görev anlayışıyla sağlık sorunları olan vatandaşlarımıza umut ve yaşama sevinci kazandırabilmek için ihtiyaç duydukları sevgi, şefkat ve ilgiyi göstererek gece gündüz demeden çalışmaktadırlar. Günümüzde sağlık sistemindeki kalitenin artan önemi, hasta ve çalışan memnuniyetinin olmazsa olmaz hale gelmesinin, nitelikli işgücü konusunda hemşirelerin öneminin arttığını söyleyebilirim. Bu ihtiyaca yanıt veren en önemli meslek grubu içerisinde yer alan hemşireler, sağlık sorunu bulunan insanların, tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanındadır. Kanıta dayalı veriler ışığında hastalıkların tedavisi, bakımı, sağlığın korunması ve sürdürülmesi aşamalarında etkin bir rol oynayan ve sağlık ekibinin vazgeçilmez üyesi olan bütün meslektaşlarımın 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası’nı kutlar sağlık ve mutluluk dilerim."dedi.



Kaynak : PHA