Bu projeden destek alan Can Fidancılık adına Rıfat Can “Adıyaman’ da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor” projesi hakkındaki düşüncülerini şu ifadelerle belirtti: “Can fidancılık adına Rıfat Can. 2007 yılından beri fidan üretiyorum fidan üretiminde son 2-3 yıldan beri gerileme olduğundan dolayı alternatif üretim çalışmalarına başladık. Burada İl Müdürümüz sağ olsun Nurettin Kıyas Bey ile birlikte GAP İdaresi Projesi kapsamı bakanlığımızdan bize yüzde 80 hibe olarak seranın maliyeti şu anda yaklaşık 53 bin dolar. Bunun yüzde 80’i hibe diğerini biz katılım olarak ödedik. Eğer bunun tamamını kendim karşılamış olsaydım şimdiki rakamlarla 1 trilyon 300 milyar para ödemiş olmam gerekirdi. Ama ben 170 milyon ödedim gerisini GAP Kalkınma İdaresi karşıladı. Buradaki üretimimiz bu sezon salatalık, domates, sebze üretimi. Ama ileriki aşamalarda kesme çiçek bölgemizde olmadığı için onun üretimini düşünüyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesinde olmadığından ötürü Ziraat Mühendisi oğlum dışarıda onu bekliyorum o geldiği takdirde daha güzel çalışmalarımız olacak.” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA