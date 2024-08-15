Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, temmuz ayı memur maaşı katsayısında yapılan değişiklik sonrası evde bakım ödemelerinde de değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte, 7 bin 608 TL olan mevcut destek ödemesinin miktarının 9 bin 077 TL'ye yükseltildiği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; ’Evde Bakım Yardımı ödemelerinde, Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan değişiklik sonrası düzenlemeye gidiyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte, 7.608 TL olan mevcut destek ödemesi miktarını 9.077 TL'ye yükseltiyoruz. Böylelikle 555 bin yararlanıcı için bu ay toplam 4.9 milyar TL destek ödemesi sağlıyoruz’ denildi.

Kaynak : PHA