Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Acil Durum Planı çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikat, bu yıl da yoğun katılımla tamamlandı. Havalimanı ARFF (Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) personelinin organize ettiği etkinlikte, yerel emniyet, sağlık, yer hizmetleri, yakıt ikmal ve diğer havalimanı birimleri de görev aldı.

Tatbikatta, İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) öncülüğünde gerçekleştirilen bir uçak kazası senaryosu üzerinde duruldu. Bu senaryo gereğince, Adıyaman Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanan bir yolcu uçağı, piste yakın bir alana düştü ve alevler içinde kaldı. Uçağın düşmesinin ardından bölgeye hızla çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 112 Acil Servis, JAK (Jandarma Arama Kurtarma), Adıyaman İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı'nın katıldığı tatbikatın en dikkat çeken noktalarından biri, gece koşullarında yapılmış olmasıydı. Gece düzenlenen tatbikatta, hem ekiplerin hareket kabiliyeti hem de araçların performansı test edildi. Olası bir uçak kazasında yapılacak müdahalelerin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi hedeflendi. Tatbikata havalimanı yöneticileri de katılarak, bu tür acil durumlar karşısında hazırlıklı olduklarını gösterdi.

Tatbikat sırasında ekipler, uçakta çıkan yangına hızla müdahale etti. Aynı zamanda, itfaiye erleri yaralı yolcuları sedyelerle uçaktan dışarı taşıdı. Yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından, hastanelere sevk işlemleri gerçekleştirildi. Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü, bu tatbikat ile olası uçak kazaları ve kırım durumlarına karşı tam anlamıyla hazır olduklarını gösterdi. Can ve mal kaybını en aza indirme hedefiyle yapılan tatbikat, katılımcılar açısından oldukça verimli geçti.

Tatbikat, yaklaşık 1 saat sürdü. Bu süre zarfında ekiplerin koordinasyonu, hızlı müdahale kabiliyetleri ve ekipmanların yeterliliği detaylı bir şekilde test edildi. Yetkililer, bu tatbikatların her yıl düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini ve ekiplerin olası bir duruma karşı her zaman teyakkuzda olacaklarını belirtti.

Adıyaman Havalimanı'nda gerçekleştirilen uçak kazası tatbikatı, yerel ekiplerin olası acil durumlara hazırlık seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi. Gerçeği aratmayan senaryolar ve gece koşullarında yapılan testler, ekiplerin profesyonelliğini ortaya koyarken, tatbikatın havalimanı yönetimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.



Kaynak : PHA