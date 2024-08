31 Mart yerel seçimlerinde ağır bir yenilgi alarak Adıyaman Belediyesi'ni kaybeden AK Parti'de, İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu'nun istifasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Faruk Bülent Kablan İl Başkanı olarak atanmıştı. Kablan'ın il başkanlığı görevine geldiği 25 Haziran'dan bu yana yeni yönetim kurulunda kimlerin yer alacağı kamuoyunda merakla bekleniyordu. Bugün AK Parti il binasında düzenlenen basın toplantısıyla, AK Parti'nin yeni Yönetimi İl Başkanı Bülent Kablan tarafından kamuoyuna açıklandı.

Basın toplantısında, Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Can Erdoğan ve çok sayıda partili de hazır bulundu. Yönetim Kurulunu açıklamadan önce teşkilat olarak izleyeceği yol haritasına yönelik bilgilendirmelerde bulunan Başkan Kablan, “Tüm teşkilat mensuplarımızı sevgide, muhabbette buluşmaya ve Adıyaman için çalışmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Kablan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AK Partimizin Adıyaman il teşkilatı olarak yeni belirlenen yönetim kurulunu kamuoyuna açıklayacağımız ve yönetim kurulu olarak yapacağımız ilk toplantıya teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu vesile ile kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Adıyaman teşkilatlarında görev almış bütün başkanlarımıza, vekillerimize, tüm dava arkadaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olan büyüklerimize, kardeşlerimize Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Görevi devreden dava arkadaşlarıma partim adına teşekkür ediyor, bayrağı devralan tüm kardeşlerime Rabbimden birlik, beraberlik ve muvaffakiyetler diliyor, tüm yol arkadaşlarımı, hanım kardeşlerimi, genç kardeşlerimi ve AK Partimize gönül vermiş tüm Adıyamanlı hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Halka hizmet, Hakka hizmettir anlayışıyla, hizmet için bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevini 25 Haziran itibariyle devraldım.

Şahsıma duydukları güvenden ötürü başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir Bey’e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Abdullah Ağralı Bey’e, koordinatör vekilimiz Hakan Kâhtalı Bey’e, bir önceki il başkanımıza, Milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, bugüne kadar bu ulvi çatı altında görev almış il başkanlarımıza, yönetim kurullarına, partimizin her bir üyesine ve tüm Adıyaman halkına şükranlarımı sunuyorum. Aldığımız bu emanete Allah’ın izniyle gözümüz gibi bakacağız. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için bıkmadan usanmadan çalışacağız. Hemşerilerimizin desteği, daima en büyük gücümüz olacak.

İl Başkanlığı görevi tevdi edildikten sonra yönetim kurulunun oluşturulması için titiz bir çalışma yürüttük. Bugün milletimize hizmet davamız için, teşkilatımızda tazelenme ve yeniden bir başlangıç yapıyor, devraldığımız geleneğin bayrağını geleceğe taşımak için güçlü bir duruş sergiliyoruz. Tüm teşkilat mensuplarımızı sevgide, muhabbette buluşmaya ve Adıyaman için çalışmaya davet ediyorum. Yönetimimizi oluştururken Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’in talimatları doğrultusunda, Adıyaman’ın demografik yapısını, değişen sosyolojisini, seçmen beklentilerini çok iyi tahlil ederek ve yine kıymetli hemşerilerimizin sesine kulak vererek bir ekip oluşturma gayretinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi hizmet etmek partimizin sevdasıdır fakat yeterli değildir. Aynı zamanda hizmet verdiğimiz yerdeki hemşerilerimizin gönlünü kazanmalıyız. Asrın felaketini yaşamış Adıyaman’ımızda, saha çalışmalarımızda öncelikli olarak gönül köprülerini kurarak gönüller kazanma derdinde olacağız. Depremle yüreği kavrulmuş Adıyaman’ımızı, halkımızı bir an olsun yalnız bırakmayacağız. Konuşmalarımızdan ayrıştırıcı ve tahrip edici üslubu uzak tutarak birbirimizi dinlemeye ve duymaya bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik, kardeşlik değirmenine su taşıyacak, gönüllere köprü kurup gönüldaş olacağız. AK Parti kadroları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, medeniyet değerlerimizin bilinciyle hizmet etme derdinde olacağız. Ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin tek adresi olan AK Parti ailesi olarak kenetlenerek, Adıyaman’ımızın yeniden güzel günlerine kavuşması için teşkilatımızın ve şehrimizin görüşlerini de alarak bu kutlu yola revan olacağız. AK Parti ailesi olarak bizler insanımıza hizmet etmeyi Rabbimizin bizlere verdiği bir nimet olarak görüyoruz. Hem anlatan hem dinleyen olacağız. Bir derdimiz, bir sevdamız, bir aşkımız var. O da Adıyaman’ımızdır. Gayretle sarıldığımız her çabamızda, her mücadelemizde Adıyaman’ımızın lehine sonuçlar elde etmek için büyük bir aşkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve talimatlarıyla Adıyaman’ımıza yapılan yatırımları anlatacağız, Adıyaman’ımızı inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz.

Mazlumun umudu ve sessiz çoğunluğun sesi olan, bütün dünyanın görmezden geldiği her türlü zulmü dik duruşuyla bütün dünyaya haykıran, dünya beşten büyüktür diyen, “one minute” diyerek tarihe not düşen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hep yanında olacağız. Bütün dünyanın gözü önünde Gazze’de tarihin en vahşi soykırımına şahit oluyoruz. Sapkın hedefleri için Filistin’i kana bulamaktan çekinmeyen Siyonist terör devleti İsrail’e ses çıkarmayan, vicdan sahibi hiçbir insanın kabul etmediği fakat özgürlük, insan hakları ve demokrasiden bahseden sözüm ona büyük devletlerin sessizlik mezarına gömüldüğü bu çağda vicdanın ve insanlığın sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmaktan onur duyuyoruz ve kefen giymiş bir liderin kefen giymiş askerleri olarak yola devam ediyoruz. Bu amaçları hedef edinmiş, hizmet etmek ve gönüllere köprü kurmak için yeni yönetimimizde görev alan dava arkadaşlarımızla bayrağı daha da yukarı taşımak için gece gündüz gayret göstereceğiz. Tek derdi Adıyaman’ımıza hizmet olan bu kadroda yer almaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, yeni yönetim kurulumuza başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler:

• Faruk Bülent Kablan

• Abdurrahman Gürbüzcan

• Abdurrahman Parlak

• Arif Haras

• Abdullah Ertaş

• Bülent Buğday

• Burak Kızılbay

• Cengizhan Yaman

• Duhan Ketenci

• Habip Alkuş

• Halil Doğan

• Hicri Özkan

• Hilal Doğan Güvenç

• İbrahim Hamdi Oral

• İshak Yılmaz

• İsmail Kasimoğlu

• Kadir Tepegül

• Mahmut Sinan Görücü

• Medine Sevinç Doğan

• Mehmet Özbilgin

• Mehmet Fatih Olgun

• Mehmet Sait Çavuş

• Mehmet Sırrı Özbek

• Mehmet Vahit Erol

• Mehmet Veysel Dolgun

• Mehmet Veysel Akyol

• Mervenur Arslan

• Mevlüt Kuştepe

• Muhammet Balta

• Mustafa Ünsal

• Mustafa Şaşmaz

• Nevzat Dışbudak

• Ömer Taşkın

• Özge Bulut

• Ramazan Çiloğlu

• Mahmut Karaman

• Sırrı Toprak

• Yasef Taş

• Zeki Tutar

• Zeynel Yılmaz

Yedek Üyeler:

• Abdurrahman Elçi

• Cebrail Yıldız

• Bahaddin Tunç

• Recai Subatan

• Nurullah Karabiber

• Mehmet Sivri

• Mehmet Fatih Bakır

• Ömer Güler

• Fehmi Karakuş

• Mustafa Çalış

• Ahmet Gündüz

• İrfan Aslan

• İzzet Bozkurt

• Halime Akdağ

• Mehmet Keser

• Ahmet İspir

• Abdullah Erdoğan

• Mehmet Tunçmen

Kaynak : PHA