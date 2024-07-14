Haziran ayında yeni bir hite imza atan Melis Fis, şimdi de sevilen parçası olan “Yat Kalk Dua Et”in remix versiyonunu dinleyicilerine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Pop Müziğinin önemli hitlerine sahip genç ismi Melis Fis, yeni teklisi olan “Yat Kalk Dua Et” isimli parçasını müzikseverlerle buluşturmuş ve dinleyenlerden tam not almayı başarmıştı.

Başarılı müzisyen Nurettin Çolak imzası olan remix versiyon ise şarkıyı bir üst seviyeye çıkararak bol dans ve eğlence vadetti.

Şarkıları milyonlarca dinlenen ve radyolarda parçaları arka arkaya çalınan genç yetenek Melis Fis’in son hitinin remix versiyonu “Yat Kalk Dua Et – Remix”, lyric videosuyla birlikte tüm dijital platformlarda yayına girdi.