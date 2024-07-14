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Milletvekili Demir’in Bakan Tekin'den cevaplanmasını istediği sorular şöyle:

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir , Milli Eğitim Bakanı Yusuf Teki̇n tarafından yazılı cevaplandırılması isteğiyle soru önergesi verdi.

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