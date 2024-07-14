İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'ın eşlik ettiği Adıyaman Valisi Osman Varol, 1.300m dönümlük bir alan üzerine projelendirilerek Adıyamanlı vatandaşların aileleri ile birlikte zaman geçirmek ve piknik yapmak için gözde adreslerden biri olan Beşpınar Vadisi Marina Piknik ve Mesire alanında incelemelerde bulunarak alanın daha iyi kullanımı için yapılabilecek çalışmaları gözden geçirdi.

Mesire alanında piknik yapan vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Varol, vatandaşların nezih bir ortamda hizmet vermek amacıyla piknik ve mesire alanında çevre temizliği ve gerekli düzenlemelerin yapılarak eksikliklerin giderilmesi talimatı verdi.

Kaynak : PHA