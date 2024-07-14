ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür için sorulacak olan 120 soruya 130 dakika cevaplama süresi verileceği belirtildi. Öğleden sonra 14:45'de başlayacak olan eğitim bilimleri oturumu için ise adayları 80 soruluk test bekliyor. Adaylara 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Bugün yapılan Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adaylardan 526 bin 947’si öğleden sonra yapılacak olan Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz tarihinde yapılacak olan Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak.

Kaynak : PHA