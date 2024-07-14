Katılım ve gündeme dair GAP Gazeteciler Birliği'nin düzenlediği toplantıya, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Radyo Tek, Medya Tek Gazetesi Selahattin Alptekin, ASR FM Hudut Çelikten, Mert FM Bülent Özdüzen, Life FM Mustafa Daşçan, Perre Haber Ajansı Abdurrahman Akçal,Yazar Murat Kayış, Radyo Programcısı Halit Özdemir, Köşe Yazarı Hakan Danış, Adıyaman Gündem Gazetesi Sait Akbaş, Gazete Yaman Yılmaz Çoban, Kalem Medya Orhan Karakaş, DHA Mahir Alan, adıyamanradyoları.com.tr Sahibi Ahmet Efe Çakır ve Ekonomi Yazarı Hakan Karaaslan'ın yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman’da 30 yılı aşkın bir süredir değişik yayın kuruluşlarında beraber görev yapan arkadaşlarla bugün çok anlamlı bir toplantıda bir araya geldik."dedi.

"30 yılı aşkın bu kente hizmet veren arkadaşlarla beraberiz"

Gazeteciler olarak 30 yılın üzerinde bu kente, bölgeye, sektöre, emek verdiklerini aktaran Başkan Kıymaz,"Benim için bu toplantı çok anlamlı ve çok mutlu olduğum bir yemek oldu. Bu toplantıdan neden mutlu oldum? Sorusunu cevaplayacak olursam 1992 yılında Hamit Özpolat kardeşimizde özel Radyo-Tv kuruluşu gerçekleştiren bu mesleğin ilklerinden bir arkadaşımızdı. Mecikbax yayına başladığında büyük bir heyecan duymuştu Türk halkı ve o dönem yasal olmamasına rağmen özel Televizyon-Radyo yayınları başlamıştı Hamit Özpolat’ta kuruculardan biriydi. 90'lı yıllardan beri burada bulunan mesleğin duayenleri Selahattin Alptekin, Mustafa Daşcan, Halit Özdemir, Bülent Özdüzen, Muhsin Çelikten gibi Radyocu meslektaşlarım, Orhan Karakaş, Sait Akbaş, Yılmaz Çoban gibi gazeteci arkadaşlarımızla 30 yılın üzerinde bu kente bölgeye sektöre emek veriyoruz." Şeklinde konuştu.

"Anlamlı bir fotoğraf verdik"

Çok anlamlı bir fotoğraf karesi verdiklerini ve ilk defa böyle bir araya geldiklerini aktaran Başkan Kıymaz, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"Çeyrek asrı geçen bir süre hepimiz ayrı ayrı kurumlarda çabalayıp durmuşuz, ama böyle bir fotoğraf verememişiz. İlk defa böyle bir araya geliyoruz. Bu durum hem üzücü, hem de geç olmasına rağmen aynı zamanda sevindiricidir. Geç oldu ama iyi oldu.

Biz gazetecilerin büyük bir felaket yaşamış Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay illerimizde vefat edenlere vefa borcumuz var. Ölenlere karşı da, doğanlara karşı da sorumluluklarımız var.

Yeni doğan bundan sonra bu kentlerde yaşayacak olanlara karşı da sorumluluklarımız var.

Bu sorumluluklarımızdan dolayı bizlere çeşitli illerden devletlerden, dostlarımızdan arkadaşlarımızdan, depremzede olarak imkanlar sunulmasına rağmen memleketimizde kalmayı tercih ettik. Burada beraber toz soluyoruz, asbest soluyoruz, yeni doğan çocuklarımıza hayata yeni adım atan çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız vazifelerimiz olduğu için bu kentteyiz. Gazeteci olarak eksik yapılanları ortaya çıkaracağız, deprem bölgesinde burada işlerin ve yaraların daha hızlı sarılabilmesi için çalışacağız bizim görevimiz bu.

Biz birlik ve beraberlik içine gireceğiz mesleğimizi iyi icra edeceğiz iyi okunan gazeteler, dinlenen radyolar olacağız ve şehrimizin sesi olacağız. Burada gazeteci arkadaşlarımız var, radyocu arkadaşlarımız var bu radyocu arkadaşlarımız neden bugüne kadar benim yanımda olmadılar? diye kendime zaman zaman sormuşluğum olmuştur.

Benim kadar radyoculuk mesleğine önem veren, emek veren Türkiye’de cemiyet başkanı sayısı çok azdır."

"Bu kentin sesi olalım diye hayatımızı tehlikeye attık"

"Hayatımızı tehlikelere atarak bu kentte gazeteciliğin haberciliğin sağlıklı devamı için ter döktük emek verdik" şeklinde konuşan Başkan Kıymaz,"Şu önümüzdeki Ali Dağı'nda bulunan verici direklere, Türmüz'deki direklere, Yavuzeli üzerinden Gaziantep’ten Adıyaman’a karasal yayın aktarmak için en az 500 defa bu direklere tırmandım. Bu tırmanışlar kar yağışı altında oldu, yağmurda oldu gece 3-4'ler de oldu. Hayatımızı tehlikelere atarak bu kentte gazeteciliğin haberciliğin sağlıklı devamı için ter döktük emek verdik. Gaziantep’ten Adıyaman’a 150 kilometre mesafeden karasal yayın gerçekleştiren Dünyadaki tek kişi olsam gerek. Bu meselede adeta vizonteleden daha büyük hikayesi olan insanız. Bu kentten birkaç arkadaşımızın TRT’de Ulusal kanallarda gazetelerde yer alıp çalışabilmişlerse bu bizim açtığımız yoldan yürümekle sağlanmıştır. Buradaki Radyo yayınlarının içerik ve mekanik olarak kalitesi çevre illerin çoğundan iyidir. Bu durum kendiliğinden olmadı bunda benim gibi, sizler gibi birkaç arkadaşın insan üstü çabasının sonucudur. Türkiye’de benim kadar memlekete yayıncı olarak, gazeteci olarak hizmet eden cemiyet başkanı sayısı çok azdır. Bu mesleğe ilk adım attığım günden beri amacım sektörümüzü etik değerler üzerinde tutarak, meslektaşlarıma, vatandaşıma, içinde yaşadığımız topluma yararlı olmaktır. Cemiyet başkanı olarak gazeteci meslektaşlarıma bu amaç uğrunda hizmet ettiğime inanıyorum. Tabi ki daha iyisi yapılır bunu İnşallah birlikte başaracağız. Ben hatasız kusursuz biri değilim. Bende insanım hatalarım eksiklerim oluyor. Benim yol arkadaşım dostum olarak beni uyarmak, gerekirse yakamdan tutup hesap sormak sizlerin görevi. Biz cemiyet olarak Ticaret Sanayi Odası gibi üye kesintileri aidatları v.s olan, kasasında parası olan bir kuruluş değiliz. Gönüllü bir kuruluşuz, kendi imkanlarımızı zorlayarak, etkinlikler yapıyoruz. Şahsi fedakarlıklarımızla faaliyetimizi sürdürüyoruz. Yaşadığımız şehrin kalkınması, vatandaşımızın daha huzurlu yaşaması, sorunların çözümüne katkı sunalım diye bu mesleğin içindeyim. Benim para pulla, ihaleyle vs şimdiye kadar hiçbir işim olmadı bundan sonra da olmaz. Ben bu memleketi kendine dert edinen biriyim. Hem sektörümüzün hem de memleketimizin ayağa kaldırılmasında faydalı olacak projeler sizlerden bekliyorum. Toplantımıza katılan siz değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyor saygılar sunuyorum."dedi.

Toplantıya katılanlar söz alarak sektörün içinde bulunduğu durum ve gelecekle alakalı temennilerde bulundular.



Kaynak : PHA