Dünya kuru kayısı üretiminin başkenti olan Malatya’da bu yılın en iyi yaş kayısıları seçildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmada Kaba Aşı ve Hacıhaliloğlu dalında en iyi yaş kayısılar Kale ve Darende İlçelerinden seçildi.

187 kayısı üreticisinin katıldığı yarışmada, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kabaaşı kategorisinde birinciliği Darende İlçesinden Âdem Özdemir, Doğanşehir ilçesinden katılan Ali Mete ikinci ve Battalgazi ilçesinden katılan Fatih Kaya ise üçüncü oldu.

Bir diğer kategori olan Hacıhaliloğlu türünde de Kale ilçesinden katılan Adnan Altınok birinci, Akçadağ ilçesinden katılan Hasan Genç ikinci ve Darende ilçesinden katılan Murat Özdemir ise üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan üreticilere ödüllerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ikinci olan üreticilere ödüllerini Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, üçüncü olan yarışmacılara ise ödüllerini Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt takdim etti.

Ayrıca yarışmada birinci olanlar tam altın, ikinci olanlar yarım altın ve üçüncü olanlar ise çeyrek altınla ödüllendirildiler. Yarışmada dereceye giren ilk 10 üreticiye Jeneratör, tüm katılımcılara ise budama seti hediye edildi.

‘Çiçekten Sofraya Altın Meyve’ Fotoğraf Sergisi

Festival kapsamında kayısının çiçek aşamasından sofraya kadar olan serüveninin sergilendiği ‘Çiçekten Sofraya Altın Meyve’ Fotoğraf Sergisi, Arslantepe Fotoğraf ve Sanat Topluluğu koordinasyonunda 20 Malatyalı fotoğraf sanatçısının katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanında gerçekleşti. Toplamda 44 adet fotoğrafın olduğu sergi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sergiye katkılarından dolayı fotoğraf sanatçılarına teşekkür belgeleri taktim edildi.



Kaynak : PHA