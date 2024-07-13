Olay, Demokrasi Parkı civarında bulunan bir döner salonundan siparişle yemek alınmasıyla meydana geldi. Yemeğini yerken kıl yumağını fark eden müşteri ve kardeşi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Akşam kardeşi için yemek siparişi veren şahıs, aldığı dönerde köpek tüyüne benzeyen bir kıl yumağı buldu. Konu ile ilgili açıklama yapan müşteri Zeynel Abidin Alkayış, "Kardeşim tarladaydı benden bir dürüm istedi bende H. N. diye bir yerden Demokrasi Parkı'nın oradan dürüm aldım içinden kıl yumağı çıktı. Kıl, kedi ya da köpek kılına benziyordu ne olduğunu anlayamadık. Bir de şikâyet etmek istedim ama kimse yardımcı olmadı Türkiye burası ne bir denetim, ne de konuyu şikâyet edeceğimiz bir yetkili var. İnsan sağlığıyla oynuyorlar resmen ama adamlar zerre korkusu yok ne Allah korkusu ne de ahlak her gün onlarca kişiye bu tur şeyleri yediriyorlar. Ben gidip ürünü iade edip paramı geri alabilirdim ama vicdanen rahat olamazdım”.

İnsan sağlığının tehlikeye atılmaması gerektiğini düşündüğünü belirten müşteri nereye başvuracağını bilemediğini ve yetkililerin bu konuya el atmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak : PHA