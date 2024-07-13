14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS sınavında tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Tutdere, sınav süresince öğrencilere ulaşım desteği sağlayacaklarını belirtti. Söz konusu uygulamanın, öğrencilerin sınav stresi yaşamadan rahat bir şekilde sınav merkezlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Başkan Tutdere, "KPSS’ye girecek olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Unutulmamalıdır ki hiçbir çaba ve gayret boşa gitmez. Ayrıca sınav saatlerinde herkesi, özellikle sınav merkezlerinin bulunduğu alanlarda sessiz olmaya davet ediyorum." dedi.

Adıyaman Belediyesi olarak eğitim hayatı boyunca öğrencilere destek sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tutdere, “Hafta sonunda sınava girecek olan kardeşlerimiz, sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda belediye otobüslerimizi sınav boyunca ücretsiz kullanabilecekler. Eğitim hayatınız boyunca sizlere elimizden gelen desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA