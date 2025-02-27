Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından Valilik personeline yönelik ilkyardım eğitimi düzenlendi.

UMKE eğitim salonunda eğitmenler tarafından düzenlenen eğitimde, bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma teknikleri gibi konulara yer verildi.

Eğitimde teorik bilgiler, maketler üzerinde pekiştirildi. Eğitim sonunda 21 kursiyere ilkyardım belgeleri verildi.

Kaynak : PHA