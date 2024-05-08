Valimiz Sayın @DrOsmanVarol

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa edecek sevgili öğrencilerimizle bir araya geldi.

Sınıfları gezerek öğrencilerimizle gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Valimiz, öğrencilere planlı ve programlı bir şekilde derslerine çalışmaları, bilgi ve başarıya giden yolda kendini en güzel şekilde hazırlamaları noktasında tavsiye ve nasihatlerde bulundu.

Devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek milletimizin ve ülkemizin umudu ve geleceği olan kıymetli evlatlarımızı en güzel şekilde hayata hazırlamanın gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyor sevgili yavrularımıza hayat yolunda başarılar diliyoruz.

Valimiz Sayın

@DrOsmanVarol

çocuklarımızın elinden tutarak onları yarınlara hazırlayan, eğitim ve öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesinin kıymetli öğretmenleriyle bir araya geldi.

Okulun ihtiyaç ve talepleriyle ilgili öğretmenlerimizle sohbet eden Valimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bir şekilde yetiştiren ilim ve irfan ordusu tüm öğretmenlerimize teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak : PHA