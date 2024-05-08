Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla çeşitli etkinlikleri kapsamında açıklamada bulunan Komiser Yardımcısı Mehmet Bakır, vatandaşları sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir toplum için trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.

"Trafik kazalarının kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğu unutulmamalıdır"

"Karayolu Trafik Haftası" kapsamında gerçekleştirilen denetim ve uyarılarda bulunarak, huzurlu bir toplum oluşması adına çağrıda bulunan Komiser Yardımcısı Mehmet Bakır,"Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, vatandaşlarımızda trafik bilinci oluşturmak, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacı ile her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü, bu günü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası", olarak değerlendirilir. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının büyük çoğunluğunun nedenine bakıldığında sürücülerin trafik kurallarına uymaması sonucunda meydana geldiği görülmekte olup kazaya karışan sürücü ve yolcuların emniyet kemeri ve kask kullanmaması nedeniyle de her yıl binlerce insanımız uzuv kaybı yaşamakta, yüzlerce insanımız ise hayatını kaybetmektedir. Trafik kazalarının kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğu unutulmamalıdır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak amacımız meydana gelebilecek veya gelmesi muhtemel kazaları önleyerek, vatandaşlarımızın maddi veya manevi kayıplarını en aza indirerek Adıyaman genelinde trafik güvenliği ve düzenini sağlamaktır. "Hayatla Yarışılmaz" mottosu ile vatandaşlarımızdan; trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, trafikte saygılı, sabırlı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini önemle rica ederiz. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın Trafik Haftasını kutlar, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir toplum için trafik kurallarına uymaları gerektiğini tekrar hatırlatırız"dedi.

Kaynak : PHA