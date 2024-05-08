Sakarya'daki kurulu düzenini bozarak, Adıyaman'a dönen ve 8 milyon lirayı aşkın bir yatırım yaparak, 25 kişiye iş imkanı sunan Mehmet Sait Şahin de o yatırımcılardan birisi. Şah İskender markasıyla, Atatürk Bulvarı üzerinde, depremde yıkılan Yavuz Selim Camii karşısında açtığı iş yerinde yaklaşık bir yıldır hizmet veren Şahin, Adıyaman'a dönüşünü, valiliğin yatırım çağrısını duyduklarında kararlaştırdıklarını ifade etti.

Yıkılan ve çok sayıda insanın işsiz kaldığı deprem sonrası, Adıyaman’da verilen yeniden ayağa kalkma mücadelesi sürecine kendi cürümlerince katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Mehmet Sait Şahin, 25 kişiye iş imkanı sunduklarını, yaptıkları iş nedeniyle yüzlerce kalem ürün tedarik ederek, farklı sektördeki esnafa da destek sağladıklarını vurguladı.

Şah İskender markasıyla, 8 milyon lira yatırım yaparak, 25 kişiye iş imkanı sunan Mehmet Sait Şahin, depremin ardından Adıyaman'ın toparlanmasına katkıda bulunmak için harekete geçtiklerini belirtti. İş yerlerinde sundukları lezzetlerle takdir toplarken, asıl mutluluklarının memlekete yapılan yatırımın karşılığını görmek ve insanlara iş imkanı sunmak olduğunu ifade etti. Gelecekte de kaliteli hizmet ve iş imkanlarıyla Adıyaman'ın kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan

Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinden sonra, Sakarya'daki kurulu düzenimizi bıraktık, memleketimize el vermek zamanıdır diyerek, Adıyaman'a döndük.

8 milyon lirayı aşkın bir yatırım gerçekleştirerek, Atatürk Bulvarı üzerinde ve yıkılan Yavuz Selim Camii karşısında Şah İskender'i açtık.

İlk etapta 15 kişiye iş imkanı sağladık. Şu anda 25 personel istihdam ediyoruz. İskender ve künefe konusunda çok iddialıyız. Izgara ve kebap çesitlerimizle de özel lezzetler sunuyoruz. Misafirlerimizin, sunduğumuz lezzetler hakkındaki tebrik ve takdirleri bizi motive etse de asıl mutluluğumuz, memleketimize yaptığımız yatırımın karşılık bulması ve Allah'ın bizi 25 kardeşimizin evine ekmek götürmesine vesile kılması.

İyi bir ekiple, her zaman taze ve en kaliteli ürünlerle hazırladığımız lezzetler, hemşehrilerimizden büyük takdir gördü. Kısa sürede Adıyaman'ın en önemli lezzet duraklarından biri haline geldik. Hemşehrilerimiz, ailecek ya da dışarıdan gelen misafirleriyle birlikte, Şah İskender'i tercih etmeye başladı. Kaliteden ödün vermeden, daha çok kardeşimize iş imkanı sunacak şekilde yatırımlarımıza devam edeceğiz. Adıyaman ayağa kalkacaksa, hepimizin çabasıyla kalkacak. Biz, üzerimize düşeni gücümüz nispetinde yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA