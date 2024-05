CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Kim kabul edecek göreceğiz, kim kabul etmeyecek göreceğiz. Çıkıp da biz uzman çavuşu severiz, astsubayı koruruz, ordumuzun arkasındayız diyenlerin o kanun teklifinde oylarını göreceğiz. Bütün emekli astsubaylar görsün, emekli astsubaylar da dostunu da bilsin, dost olmayanı da bilsin” diyerek dikkat çektiği astsubayların tazminat sorununa çözüm için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından hazırlanan kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Meclis’te konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Askerin, polisin kardeşi var, astsubayın kardeşi var; o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi.

9 milyon Suriyelinin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye Cumhuriyeti 130 bin emekli astsubayın ihtiyacını karşılayamıyor mu?

Konuşmasında dönemin Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 2021’de Erciyes Üniversitesi’nde sarf ettiği, “Hâlihazırda, hepimizin bildiği gibi, ülkemiz yurt içinde ve Suriye’de yaklaşık olarak 9 milyon Suriyelinin insani ihtiyaçları karşılamaktadır” sözlerini hatırlatan CHP’li Murat Bakan şunları söyledi: “Buradan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soruyorum: Yurt içinde ve Suriye’de 9 milyon Suriyelinin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye Cumhuriyeti 130 bin emekli astsubayın ihtiyacını karşılayamıyor mu? Yazıklar olsun!

"Dünyanın en zor mesleğini icra edeceksin, emekli olduğunda çay dağıtacaksın! reva mı?"

Dünyanın en zor mesleğini icra edeceksin, yalçın dağlarda, azgın denizlerde, kuş uçmaz, kervan geçmez bozkırlarda görev yapacaksın, 4-5 tayin göreceksin, hiçbir yere kök salamayacaksın, gün gelecek çocuğunun doğumunu göremeyeceksin, mezuniyetini göremeyeceksin, vatan için can vereceksin, gözünü kırpmadan ölüme koşacaksın, en ağır koşullarda yirmi beş-otuz yıl görev yapacaksın, emekli olduğunda ailenle, çoluğunla çocuğunla beraber huzurla yaşlanamayacaksın, güvenlik görevlisi olacaksın, korumalık yapacaksın, çay dağıtacaksın! Allah’tan reva mıdır?

Bugün emekli astsubaylar Ankara’da, İzmir’de, İstanbul’da ‘Geçinemiyoruz’ diyor, miting yapıyor. Astsubayların çok sayıda problemi var ama bunlardan en önemlisi, bir astsubay emekli olduğunda maaşının ancak yüzde 50’sini alabilirken bir subay emekli olduğunda yüzde 70’ini, 80’ini alabiliyor. Bir emekli albay, yeni mezun bir teğmenin maaşından daha fazlasını alırken, emekli kıdemli başçavuş astsubay, çavuş maaşın altında emekli maaşı alıyor. Dikkatinizi çekerim, bu mukayeseyi yaparken ‘Albay fazla maaş alıyor’ demiyoruz, Türk subayı da fazlasını hak ediyor. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bir Türk subayın aydın yolundan giden insanlarız. Ancak, diyoruz ki astsubay da hakkını alsın.

"Kendi çocuklarının yetim kalmasını göze alanlara borcumuz var"

Astsubay Ömer Halisdemir’e ‘Öl!’ emrini veren, Esma Astsubaya ‘Bombayı imha et!’ emrini veren subay 4-5 tane ayrı tazminat alacak, siz astsubaydan bir tanesini esirgeyeceksiniz. Gündeme alınmasını istediğimiz bu kanun teklifiyle astsubaya rütbesine göre 9 bin ila 10 bin ek göstergeyle, binbaşılarımıza 9 bin, kıdemli binbaşılarımızı 10 bin ek göstergeyle kangren olmuş tazminat sorununu kökünden çözüyoruz. Bizler delikanlı çağımızda sokaklarda top oynarken onların eli silah tuttu. Biz sevgililerimize kır çiçeği toplarken onlar kır çiçeklerini kanları ve terleriyle suladılar. Bizler sıcak yataklarımızda uyurken onlar eksi 30 derecede Gabar’da, Cudi’de, Amanoslar’da, yalçın dağlarda, azgın denizlerde görev yaptılar. Bizler hafta sonunu ailelerimizle geçirirken onlar ayın en az on gününü tatbikatta, nöbette, gece eğitiminde, operasyonda geçirdiler, tek kuruş fazla mesai almadılar. Evlatlarının doğumunda, sevdiklerinin mutlu günlerinde, acılarında yanlarında olamadılar. Görev verildiğinde de ölüme giderken de muhakeme etmediler, bir an bile düşünmediler. Şimdi sıra bizde, onlara borcumuz var. Bizlerin çocukları rahat uyuyabilsin diye kendi çocuklarının yetim kalmasını göze alanlara borcumuz var. Buradan tüm siyasi parti gruplarına sesleniyorum: Gelin, bu kanun teklifini gündeme alalım, kahraman astsubaylarımızın sorunlarını birlikte çözelim. Bu onur hepimize ait olsun.

"Askerin, polisin kardeşi var, astsubayın kardeşi var; o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir"

‘Sizi güçsüz, zayıf, yalnız bir karınca gibi görüyorlar. Karıncaların gücü birlikteliğindedir, yan yana durmasındadır. Ben bu karıncaları ezdirmem, karıncanın kardeşi var’ diyor Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel. Askerin, polisin kardeşi var, astsubayın kardeşi var; o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”

Kaynak : PHA