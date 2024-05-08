Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan istihbarat çalışması kapsamında Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde istihbarat çalışması kapsamında 4 adreste uyuşturucu satıcılığı ve üretimi yapıldığı bilgisi üzerine daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 600 gram kubar esrar, 14 gram skunk maddesi, 21 kök kenevir skunk bitkisi, 27 gram kenevir tohumu, 1 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA