CHP’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ve WhatsApp kanalı aracılığıyla üyelere duyurulan bültende CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra MYK üyelerinin çalışmalarına ve parti ile ilgili haberlere yer veriliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Halkla İlişkiler ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan CHP İletişim Haftalık e-Bülten’in ilk sayısı yayınlandı. Bülten, CHP’nin WhatsApp kanalı, partinin resmi internet sitesi https://chp.org.tr/ ve email aracılığıyla parti örgütleri, üyeler ve vatandaşlarla paylaşıldı. Haftalık olarak her çarşamba günü yayınlanacak bültende CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra MYK üyelerinin çalışmalarına ve parti ile ilgili haberlere yer veriliyor.

CHP Halkla İlişkiler ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, e-bülteni her hafta çarşamba günü partililerle ve vatandaşlarla buluşturacaklarını belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ülke gündemi ve uluslararası gündemdeki konularla ilgili politik söylemlerini, yurt içi ve yurt dışı gezilerini, MYK üyelerimizin çalışmalarını ve partimizle ilgili haberlere bültende yer vereceğiz. Örgütlerimiz ve üyelerimiz e-bülten aracılığıyla parti politikalarına hâkim olacak. CHP’nin gündemdeki konular hakkında yürüttüğü politikaların neler olduğunu tüm şeffaflığıyla bilecek. Tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı bülteni takip etmeye davet ediyoruz” dedi.



Kaynak : PHA