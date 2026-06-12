Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan iç tartışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamayla parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan iç tartışmalar yeni bir boyut kazandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Özcan, CHP yönetimine yönelik sert ifadeler kullanarak, disiplin sürecini tanımadığını belirtti.

Özcan açıklamasında, 'İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum' ifadelerini kullandı.

CHP'de Kriz Derinleşiyor

Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yaşanan yönetim tartışmaları ve parti içi ayrışmalar sürerken, Tanju Özcan'ın istifası parti içerisindeki gerilimin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.

Özcan, son dönemde yaptığı açıklamalarda CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sertleştirmiş, özellikle parti içindeki mevcut yapının demokratik meşruiyetini sorgulayan ifadeler kullanmıştı. Disiplin sürecinin başlatılması ise parti yönetimi ile Özcan arasındaki gerilimi daha da artırdı.

Gözler Yeni Açıklamalarda

CHP yönetiminin Özcan'ın istifasına ilişkin nasıl bir değerlendirme yapacağı merak edilirken, parti içindeki tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Özcan'ın açıklamasında kullandığı 'siyasi cunta işgali' ve 'atanmış kayyum' ifadeleri, CHP'deki liderlik ve meşruiyet tartışmalarının ne kadar sert bir zemine taşındığını da gözler önüne serdi.

Parti kulislerinde, Tanju Özcan'ın istifasının yeni ayrılıklara yol açıp açmayacağı ve CHP içerisindeki dengeleri nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.

Özcan'ın istifasının CHP içerisindeki dengeleri nasıl etkileyeceği ve parti yönetiminden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

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Kaynak : PERRE