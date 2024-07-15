CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşadıklarını ilk kez anlattı. Özel, Aykut Erdoğdu'yla birlikte vasiyet videosu çektiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hain darbe girişiminin yaşandığı 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi "vasiyet videosu" çektiklerini söyledi.

Özel, hain darbe girişimi sırasında TBMM'de yaşananları katıldığı televizyon programında anlattı.

Özel, “15 Temmuz’da Meclis’e giderken arabayı ben kullanıyordum. Aykut Erdoğdu ‘Mermi yağıyor’ dedi, vasiyet videosu çekmeye başladı. Sonra da kamerayı bana çevirdi. Amacımız ne, kimi kime emanet ediyoruz, hepsini anlattık. O videoyu sonra hiç izlemedim.” dedi.

Genel Başkanımız Özgür Özel:“15 Temmuz’da Meclis’e giderken arabayı ben kullanıyordum. Aykut Erdoğdu ‘Mermi yağıyor’ dedi, vasiyet videosu çekmeye başladı. Sonra da kamerayı bana çevirdi. Amacımız ne, kimi kime emanet ediyoruz, hepsini anlattık. O videoyu sonra hiç… pic.twitter.com/sxyCZO6zNG— CHP ???????? (@herkesicinCHP) July 15, 2024