CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma giren videoya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Sosyal medyada dolaşıma sokulan uygunsuz görüntülerin olduğu videonun gündem olması ardından CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül videoya ilişkin açıklama yaptı.

Sarıgül yaptığı paylaşımda "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız." ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/M_Sarigul/status/1813346246549017000

Sosyal medya hesabından "Tam bir ALÇAKLIK" diyerek yeni bir açıklama daha yapan Sarıgül, ''50 yıllık siyasi hayatımda böylesine kahpelikle böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yenecek.'' diye sert tepki gösterdi.

Tam bir ALÇAKLIK pic.twitter.com/8IwyL6SMfb— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) July 17, 2024