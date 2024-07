Adıyaman Adliye Sarayı önünde toplanan DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Coşkun ve beraberindeki parti yönetimi DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Eş Başkanı Yusuf Özperçin’in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü şafak operasyonu ile gözaltına alınan Av. Yusuf Özperçin'in tutuklanmasına tepki gösteren DEM Parti üyeleri, Avukat Yusuf Özperçin'in bugüne kadar mesleğini ve siyasi alandaki çalışmalarını yasalar çerçevesinde yerine getirdiğini söyleyerek, serbest bırakılmasını istediler.

Toplanan DEM Parti üyeleri adına açıklama yapan DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Coşkun,"Meslektaşımız Avukat Yusuf Özperçin geçtiğimiz Cumartesi sabah saat beşte evine baskın yapılarak gözaltına alınmış, aynı gün hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bu gözaltı yöntemi ve tutuklanma kararı bugüne kadar birçok örneğini gördüğümüz üzere hukuki değil siyasi bir karardır. Her gün bu adliyede birçok duruşmaya giren, saatlerini bu adliyede mesaisi için harcayan arkadaşımızı kaçma şüphesi var diye tutuklamak hukuk ile açıklanacak bir durum değildir. Meslektaşımızın Biran önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Avukat Yusuf Özperçin, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi. Ve aynı zamanda DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Eş Başkanıdır. Bu güne kadar mesleğini ve siyasi alandaki çalışmalarını yasalar çerçevesinde ve toplumsal duyarlılıkla yerine getirmiştir. Çok iyi biliyoruz ki iktidar toplumsal muhalefeti sindirmek için hukuk kurallarını hiçe sayarak bu tür yönelimlere her zaman başvurmaktadır. Baskılar görevimizi yapmaktan asla alıkoymayacak. Aksine hukukun ve toplumun savunuculuğunu yolunda örgütlü mücadelemizi büyütecektir. DEM Partiyi ve DEM Parti yöneticilerini kimsenin terörizme etmesine asla izin vermeyeceğiz. Arkadaşımızın gözaltı gerekçesi olarak örgüt propagandası nedeniyle soruşturma ileri sürülmüştür."dedi.

Basın metinlerinin üzerinde sorgu yapıldığını ve başlı başına siyasi bir karardır diyen DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Coşkun,"Bir basın açıklaması metninde yer alan ibareler üzerinden sorgusu yapılmıştır. Hukuki dayanaktan yoksun iddialarla arkadaşımızın tutuklanması başlı başına siyasi bir karardır. Bu yöntemlerle meşru siyasetin dışına bizleri itmeye çalışanların çabaları boşa çıkacaktır. Anayasa ve evrensel hukuk kuralları tarafından güvence altına alınan en temel hak olan düşünce ve ifade özgürlüğü, yasalar hiçe sayılarak keyfi şekilde ihlal edilmiştir. Bugün meslektaşları ve arkadaşları olarak bu haksız ve kabul edilmez tutuklama kararına itiraz etmiş bulunmaktayız. Bu hukuk garabetine son verilerek bir an önce meslektaşımız ve DEM Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Yusuf Özperçin’in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Unutulmasın ki adalet her zaman herkese lazım olacaktır." İfade etti.

Açıklamanın ardından toplanan kalabalık dağıldı.

Kaynak : PHA