“CHP, provokasyon partisine dönmüştür”

Bahçeli, açıklamasında CHP’yi “kanayan yara”, “kaynayan kazan” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“CHP, şaibe ve şüphe altındadır. İlke ile ilkesizlik, doğru ile yanlış, helal ile haram yer değiştirmiştir. Bu çürümüşlük içinde siyaset yapılamaz. Türk siyaseti sancılı bir dönemden geçmektedir.”

CHP'nin düzenlediği mitingleri “eylemsel anafor” olarak nitelendiren Bahçeli, ülkenin iç cepheden meşgul edildiğini ve bu durumun uluslararası senaryolara hizmet ettiğini öne sürdü.

“Özgür Özel’in dili tehlikelidir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mersin mitinginde Esenyurt Belediyesi üzerinden yaptığı değerlendirmelere sert tepki gösteren Bahçeli, Özel’in söylemlerini “bölücülük” olarak nitelendirdi:

“Özgür Özel fitneye bedenlik ve sözcülük yapmaktadır. Türklerle Kürtler arasına nifak sokmak isteyen herkes, emperyalizmin silahı haline gelmiştir. Özel’in hayal mahsulü suçlamaları iç dengeyi bozmaya yöneliktir.”

Kürt Ulusal Konferansı ve Kamışlı eleştirisi

Bahçeli, Kamışlı’da düzenlenen Kürt Ulusal Konferansı’na da sert sözlerle yüklendi. Suriye’nin üniter yapısını hedef alan bir girişim olduğunu savunan Bahçeli, “Kamışlı provokasyonu pişmiş aşa su katmaktır” dedi ve şu değerlendirmede bulundu:

“PYD/YPG’nin silah bırakıp Suriye Arap Cumhuriyeti’ne entegre olması hayati önem taşımaktadır. Türkiye partisi olma iddiasındaki DEM Parti, bu oyuna karşı tutum almalıdır.”

Sırrı Süreyya Önder’in bugüne kadar barış sürecine yaptığı katkılara saygı duyduğunu da belirten Bahçeli, “Bu emekler heba edilmemelidir” dedi.

İmamoğlu ve İBB hakkında rüşvet iddiası

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonlara da değindi. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü döneminden bu yana birlikte hareket ettiği kişilerin ifadelerine dikkat çeken Bahçeli, “Rüşvet ve irtikap ağı kurulmuştur” dedi:

“Tuz kokmuştur, belediye yönetimi kokuşmuştur. Kaçak toplantılar yapan, kameraları bantlayan, peçeteyle gizleyen, valizlerle ayrılan kuşkulu yüzler ortadadır. Ak koyun kara koyun belli olmuştur.”

Bahçeli, jammer (frekans kesici) kullanımıyla ilgili tartışmalara da değinerek, belediyelerin böyle bir yetkisi olmadığını, ilgili otel yönetiminin de böyle bir uygulama olmadığını açıkladığını belirtti.

“CHP, yolsuzluk ve kaosun adresi olmuştur”

Açıklamasının son bölümünde CHP’yi daha sert ifadelerle hedef alan Bahçeli, şunları kaydetti:

“CHP demek yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, kriz ve kaos demektir. Bu CHP’nin Türkiye’nin geleceğinde yeri yoktur. Özgür Özel ve şürekâsı o kutlu uyanışın şahitleri arasında olmayacaktır.”

“Deprem beka meselesidir”

Bahçeli, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmesinde ise depremle mücadelenin milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı:

“İstanbul gözbebeğimizdir. 1,5 milyon riskli bina gerçeğiyle yüzleşiyoruz. İstanbullu aldatılmıştır. Cumhur İttifakı, İstanbul’u sahiplenip dayanıklı konutlar üretecek, depreme karşı direnci artıracaktır.”

Kaynak : PHA