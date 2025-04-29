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Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun’un şehit olduğunu teessürle öğrendim. Mesai arkadaşımız şehidimiz Hüseyin Uzun’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Jandarma teşkilatımıza ve Aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda eğitim sırasında yaşanan kazada Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun şehit oldu. Acı haberi Vali Ali Fidan duyurdu. NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda bugün gerçekleştirilen bir eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun şehit düştü.

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