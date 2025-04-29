Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmasında Kürt Ulusal Konferansı, PKK’nın silah bırakması, Abdullah Öcalan’ın rolü ve Bahçeli’nin açıklamalarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Bahçeli’nin ifadesi sürece zarar verir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kamışlı’da gerçekleştirilen Kürt Ulusal Konferansı’na ilişkin “pişmiş aşa su katmak” şeklindeki açıklamalarına değinen Hatimoğulları, söz konusu konferansın barış sürecine hizmet eden bir yönü olduğunu ifade etti:

“Kürt Ulusal Konferansı, Suriye halklarının ortak yaşam mücadelesine katkı sunan bir adımdır. Sayın Abdullah Öcalan’ın barış ve demokratik toplum çağrısına verilen bir destek olarak görüyoruz. Bu süreç hiçbir şekilde sabote eden bir yerde durmuyor. Tersine, bu sürecin sabote edilmemesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.”

“Silahsızlanma için koşullar acilen sağlanmalı”

Hatimoğulları, Bahçeli’nin PKK’nın silah bırakması ve fesih kongresi düzenlemesi yönündeki çağrısına ilişkin ise şunları söyledi:

“Silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için koşulların acilen sağlanması gerekir. Sürecin uzamaması, enfekte olmaması adına hızlı adımlar atılmalıdır. DEM Parti olarak bu konuda en fazla sorumluluk üstlenen siyasi partiyiz.”

“Öcalan örgütüne kongre çağrısını iletti”

PKK’nın fesih kongresi iddialarına ilişkin de konuşan Hatimoğulları, Abdullah Öcalan’ın bu yönde açık mesajlar verdiğini söyledi:

“Sayın Öcalan, son görüşmesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu sürecin hızlı bir şekilde nihayete ermesi için örgütüne çağrıda bulunduğunu belirtti. Bu sürecin ilerleyebilmesi için en önemli başlıklardan biri, İmralı’daki iletişim kanallarının açılmasıdır. Bu konu, heyetimizin Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede de ifade edilmiştir.”

“Demirtaş ve Yüksekdağ sürece katkı vermeye hazır”

Hatimoğulları, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın barış sürecine destek vermek istediklerini vurguladı:

“Bu konuda doğrudan bir yazışma bilgimiz yok ancak yaptığımız cezaevi ziyaretlerinde hem Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ sürece katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Nerede olurlarsa olsunlar bu sürece destek vermeye hazırlar.”

“Siyasi partilerle görüşmeler sürecek”

Siyasi partilerle temaslara devam ettiklerini ifade eden Hatimoğulları, “1 Ekim’den bu yana siyasi temaslarımız kesintisiz sürüyor. İhtiyaç duyulması halinde yeni ziyaretler de yapılacaktır” dedi.

“Barış süreci için demokratik irade şart”

Hatimoğulları, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“DEM Parti olarak barış ve çözüm süreci için topyekûn bir seferberlik içindeyiz. Bu sürecin başarıya ulaşması için tüm siyasi aktörlerin demokratik irade göstermesi, hukuku işletmesi, toplumsal barışı öncelemesi gerekiyor. Gelin, barışı hukukla kuralım, demokrasiyi birlikte inşa edelim.”

Kaynak : PHA