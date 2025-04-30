Görüşmelerde, yerel hizmetlerin güçlendirilmesi, devam eden projeler ve vatandaşların beklentilerine daha hızlı yanıt verilmesi amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kahta Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, İlçe Kadın Kolları Başkanı Medine Teke Maçin, Gençlik Kolları Başkanı Furkan İnsan ve AK Parti Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda, Kahta Belediyesi’nin devam eden projeleri, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar ele alındı. Katılımcılar, mevcut hizmetlerin değerlendirmesini yaparken, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler ve çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, “Teşkilatımızla birlikte hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu buluşma, birlik ve beraberliğimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Sayın Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, hep birlikte Kahta’mız için hayırlı hizmetler üretmeyi temenni ediyorum,” dedi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ise Kahta’da yürütülen belediye hizmetleri ve hayata geçirilen projelerden dolayı Başkan Hallaç’a ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Köseoğlu, özellikle vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı, altyapı ve üstyapı çalışmalarındaki istikrar ile sosyal projelere verilen önemin takdire şayan olduğunu belirtti. Sunulan hizmetlerin ilçe halkının yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığını ve yerel yönetim anlayışının sahada güçlü bir şekilde karşılık bulduğunu ifade etti.

Kaynak : PHA