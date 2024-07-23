CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında TÜİK'e yüklendi. Özel, "TÜİK; kendi vicdanını kendi damarlarından ölçsün!" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek 102 milli sporcuya başarı diledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarıyla işçinin, memurun, emeklinin maaşının belirlendiğine dikkati çeken Özel, TÜİK yetkilileri hakkında "eksik ve yanıltıcı şekilde bilgi sundukları ve kamuoyunu doğru bilgilendirmemekle birlikte verilecek maaş zamlarına olumsuz yönde etki ettikleri" için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

TÜİK'in hizmet binasında bir enflasyon araştırması yaptıklarını anlatan Özel, kurum yemekhanesinde geçen yıl 35 liraya satılan dört çeşit sıcak yemeğin bu yıl 170 liraya satıldığını öne sürdü.

Özel, "TÜİK'in yemekhane enflasyonu yüzde 385, sokaktaki enflasyonu yüzde 71. TÜİK çalışanlarına şunu söylemek lazım; her gün yemeğinizi alırken geçen seneki yemek fiyatıyla bunu, bir sonraki zamdan sonra da sizin maaşınıza yapılan zammı karşılaştırın. TÜİK, kendi vicdanını kendi damarlarından ölçsün, oradan baksın. Hiçbirisinin suçu günahı yok ama bu Kurum'a bu hilebazlığı yaptıranlar bunun hesabını er ya da geç verecekler." dedi.

Asgari ücretle İstanbul ve Londra'da yapılan market alışverişini kıyasladıklarını belirten Özel, belirledikleri ürünlerin Londra'da asgari ücretin yüzde 3'üne, Türkiye'de ise asgari ücretin yüzde 19'una satın alındığını söyledi. Özel, "Mehmet Şimşek'in en iyi bildiği Londra'dan bildiriyoruz. Bundan sonra ekonomi yönetimi ağzını açıp ne söylerse TÜİK mi, TÜİK'in yemekhanesindeyiz, Londra mı, Londra'nın marketindeyiz. Bunların Türkiye'ye ne yaptığını gösterene kadar, sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Özgür Özel, iktidarın, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği düzenlemeleri hiçe saydığını, iptal edilen hükümlerin arkasından dolaşarak yeniden kanun tekliflerine ekleme yaptığını ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yapan Özel, "Mevcudiyetini size borçlu olanlar, sizin kararlarınıza uymuyor. Bir tek şey yapacaksınız, 4 yıldır kullanmadığınız yürütmeyi durdurmayı, kendi kararlarınızı, Mahkemenin onurunu korumada kullanın. Sizin bir kararınızı arkasından dolanıp değiştirip önünüze getirince yürütmeyi durdurun. Vurun enselerine Anayasa Mahkemesinin hukuk tokadını, bakalım bir daha yapabiliyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini de eleştiren Özel, teklifte vatandaşın vergi yükünü azaltacak bir madde olmadığını, "vergi veren garibanların daha çok yolunmak istendiğini" savundu.

DİSK'in talepleri doğrultusunda vergide adaletle ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını aktaran Özel, Gelir Vergisi tarife dilimlerinin 5'er puan azaltılmasını önerdiklerini söyledi. Kanun teklifinin bugün TBMM Genel Kurulunda doğrudan gündeme alınması için oylama yapılacağını anımsatan Özel, "Biz en düşük emekli maaşının bir asgari ücret olmasını söyledik, Tayyip Bey buna dertlenmiş, 'bunların sırtında küfe yok' demiş. Vallahi aslında ben küfeyi istiyorum, CHP olarak küfeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.