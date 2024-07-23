Bahçeli, iç ve dış gündem konularını değerlendirdiği konuşmasında CHP ve HDP'yi hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Muhalefetin umut bağladığı, siparişiyle siyaset yaptığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden’ın, ABD Başkanlık yarışından çekilmesi bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve iktidarını devirme planı yapanların kendileri tasfiye olmaktadır."

Bahçeli, terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısına vurgu yaparak, "Açılan kilidin kapatılmasıyla mücavir bölgelerde hiçbir terör örgütü nefes dahi alamayacaktır. Sürekli operasyon stratejisi Allah’ın izniyle başarıyla ulaşacak, terörün ve bölücülüğün kökü kazınacaktır" dedi.

CHP ve HDP'nin siyasi işbirliğini eleştiren Bahçeli, "Türkiye’nin bölünmesi hususunda kapalı devre işbirliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile HDP’nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. CHP Genel Başkanı’nın, 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa, onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz' açıklaması yakından tanıdığımız bir bölücü ağzıdır" şeklinde konuştu.

Bahçeli, ekonomik konulara da değinerek, CHP Genel Başkanı'nın "tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı" iddiasını sert bir dille eleştirerek, "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır. Dez-enflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte; büyüme, istihdam, ihracat, yatırım, üretim ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü münasebetiyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmanın önemine değinen Bahçeli, "Kıbrıs, sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değil, Türk milletinin tarih, şehitlik, kardeşlik, var oluş anıtıdır. Kıbrıs, muhterem ceddimizin göz nuru, gönül yurdu olmasının yanı sıra; siyasi, stratejik, kültürel, ekonomik, jeopolitik miras ve müktesebatıyla bölgenin ve küresel sistemin kilit taşıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasının sonunda Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Kıbrıs Türk devleti ümit ediyorum ki, günü ve saati geldiğinde dünya çapında tanınacak, uluslararası toplumun eşit ve bağımsız bir üyesi olduğu tasdik edilecektir" dedi.

Kaynak : PHA