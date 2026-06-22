Adıyamanlı Mali Müşavir Mehmet Küçük, son dönemde yürürlüğe giren vergi tecil ve taksitlendirme düzenlemelerinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermekte yetersiz kaldığını belirterek kapsamlı bir yapılandırma düzenlemesi çağrısında bulundu. Esnafın temel beklentisinin yalnızca borçların taksitlendirilmesi olmadığını ifade eden Küçük, ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi için finansmana erişimi kolaylaştıran, üretimi destekleyen ve işletmelere hareket alanı sağlayan yeni adımların atılması gerektiğini söyledi. Artan maliyetler, yüksek kredi faizleri ve nakit sıkışıklığının işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Küçük, ekonomik canlılığın korunabilmesi için esnafın desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Mali Müşavir Mehmet Küçük, son dönemde uygulamaya alınan vergi tecil ve taksitlendirme düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birçok işletmenin vergi borçlarının muaccel hale gelmesinin ardından banka hesaplarına elektronik haciz ve bloke işlemleri uygulandığını belirten Küçük, hesaplarını kullanamayan işletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürmekte ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti.

Esnafın son yıllarda vergi ödeme konusunda önemli bir bilinç kazandığını söyleyen Küçük, mevcut ekonomik koşulların işletmeler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu kaydetti.

7440 sayılı Kanun benzeri bir yapılandırma düzenlemesinin, matrah artırımı uygulamasının ve stok affının yeniden gündeme alınmasının esnafa önemli ölçüde rahatlama sağlayacağını belirten Küçük, bu yönde güçlü bir beklenti oluştuğunu ifade etti.

Üretim faaliyetinde bulunan kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan vergi indiriminin olumlu bir adım olduğunu belirten Küçük, şahıs işletmelerinin de benzer desteklerden yararlanması gerektiğini söyledi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas ve konkordato başvurularında artış yaşandığını dile getiren Küçük, dönem sonlarında işletmeler üzerindeki finansal baskının daha da arttığını belirtti.

Yeni yatırımların ve istihdamın artırılması için genç girişimcileri teşvik eden politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Küçük, üretimi ve yatırımı destekleyen kapsamlı ekonomik adımların önem taşıdığını kaydetti.

Küçük, güçlü bir ekonominin ancak ayakta kalabilen esnaf, üretimini sürdürebilen işletmeler ve yatırım yapabilen girişimcilerle mümkün olacağını sözlerine ekledi.