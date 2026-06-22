Adıyaman'ın Kahta ilçesi, Sayısal Loto çekilişinden çıkan büyük ikramiyeyle gündeme geldi. Çekilişte belirlenen altı numarayı doğru tahmin eden bir kişi, 1 milyar 98 milyon liralık büyük ödülün sahibi oldu.

Türkiye'de bugüne kadar dağıtılan en yüksek ikramiyeler arasında gösterilen ödül, ilçede büyük heyecan yarattı. Büyük ikramiyenin Kâhta'ya çıkması kısa sürede vatandaşlar arasında konuşulmaya başlanırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İlçede birçok vatandaş, talihlinin kim olduğunu merak ederken, ikramiyenin bölge ekonomisine de olumlu yansımalarının olabileceği yorumları yapıldı.

Kahta'da esnaf sohbetlerinden sosyal medya paylaşımlarına kadar günün en çok konuşulan konularından biri haline gelen büyük ikramiye, vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları, 'Kahta'nın şansı açıldı', 'Hayat değiştiren ikramiye' ve 'Böylesi bir şans herkese nasip olmaz' şeklindeki yorumlarla gelişmeyi değerlendirdi.

1 milyar 98 milyon liralık dev ikramiyenin sahibi olan talihlinin ödülünü almak için gerekli işlemleri başlatması bekleniyor.

Kaynak : PERRE