Deprem Konutları ve Yeniden İnşa Çalışmaları

Vali Dr. Osman Varol, 6 Şubat depremlerinin ardından hükümet ve devlet desteğiyle Adıyaman'ın ilçeleri ve köylerinde başlatılan kalıcı deprem konutları çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Örenli Bölgesi'nde 159 bloktan oluşan 3.034 konutun büyük kısmının tamamlandığını, İndere Bölgesi'nde ise 848 blokta 16.467 konutun inşa sürecinin sürdüğünü söyledi. Merkez ve köylerde toplam 42 bin 72 kalıcı deprem konutunun 2025 yılı içinde teslim edilmesi planlanıyor. Emlak Konut ve TOKİ tarafından ilçelerde 7.716, köylerde ise 6.749 kalıcı konut yapılıyor.

Yerinde dönüşüm projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Adıyaman'da 24.223 başvuru yapılmış, 1.414 ruhsat verilmiş ve 3.851 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Vali Varol, Adıyaman'ın eski ruhuna kavuşması ve hak ettiği seviyeye gelmesi için tüm bu çalışmaların önemini vurguladı.

Eğitim alanında yatırımlar

Vali Dr. Osman Varol, 2024 YKS sonuçlarına göre Adıyaman'dan 345 öğrencinin Türkiye genelinde ilk 30 bine girdiğini belirtti. Deprem sonrası eğitim alanındaki kayıpları telafi etmek için okul sayısının artırılması hedefleniyor. Deprem sonrası okul sayısı 832'ye, derslik sayısı ise 5.564'e düşerken, yatırımlar tamamlandığında okul sayısı 908, derslik sayısı 6.863 olacak.

Sağlık alanındaki yatırımlar

2024 yılı yatırım programına alınan sağlık tesisleri arasında 100 yataklı FTR Hastanesi, Besni Devlet Hastanesi Ek Binası ve 16 Aile Sağlık Merkezi (ASM) bulunuyor. Devam eden yatırımlar arasında 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi yer alıyor. Vali Varol, fiziki altyapı ve sağlık personeli istihdamı yönünden yapılan iyileştirmelerle Adıyaman'ın sağlık altyapısının güçlendirileceğini belirtti.

Tarım ve hayvancılık destekleri

Deprem sonrası çiftçilere yönelik destekler kapsamında 10.899 küçükbaş, 1.099 büyükbaş hayvan dağıtıldı ve yaklaşık 60 milyon TL yem desteği sağlandı. Ayrıca çiftçilere 5.500 ton yem, 534.500 civciv ve çeşitli tohumlar dağıtıldı. Tarım ve hayvancılık altyapısını güçlendirmek amacıyla çeşitli projeler uygulanıyor.

Sanayi ve istihdam

Adıyaman’da 717 işletmede 21.508 kişi istihdam ediliyor. 2023 yılında Adıyaman’ın ihracatı 67 milyon 464 bin dolar, ithalatı ise 54 milyon 860 bin dolar olarak gerçekleşti. Merkez, Besni, Gölbaşı ve Kahta Organize Sanayi Bölgeleri faaliyette olup, Kuyulu OSB’nin kuruluş işlemleri tamamlandı.

Kültür ve Turizm

Vali Dr. Osman Varol, Cendere Köprüsü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon projesiyle ilgili müjdeli haberi paylaştı. Adıyaman’ın inanç ve kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 2024 yılının ilk altı ayında 114.675 turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri

Deprem sonrası 22 spor tesisinin bakım ve onarımı yapıldı, 15 tesisin çalışmaları ise devam ediyor. Konteyner kentlerde gençlere yönelik çeşitli sportif ve eğitici aktiviteler düzenleniyor.

DSİ Yatırımları ve Sulama Projeleri

Adıyaman’da yapımı devam eden Çetintepe, Koçali, Gömükhan ve Kahta Büyükçay Barajlarının tamamlanmasıyla 2 milyon dekar arazi sulanabilecek. Bu projelerin Adıyaman'ın sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

İl Özel İdaresi Çalışmaları

Deprem sonrası köylerde altyapı hizmetleri hızla devam ediyor. 2023 yılında köy yolları bakım, onarım ve yapım işleri için 150.555.826 TL harcandı.

Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman'ın her alanda kalkınması ve vatandaşların refahının artırılması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının özveriyle çalıştığını belirtti.



Kaynak : PHA