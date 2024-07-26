Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye Meclis Salonunda kentin geleceğini planlamak amacıyla sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, 2025-2029 dönemi stratejik planının detayları ele alındı ve katılımcıların görüşleri alındı.

Başkan Tutdere, toplantıda yaptığı konuşmada, "Önce muhtarlarımızla bir araya geldik, bugün de Adıyaman’ımızın çok kıymetli STK’larıyla bir aradayız. Burada amacımız deprem yaşamış kentimizin geleceğini birlikte planlamak, Adıyaman Belediyesinin bundan sonra yapacağı hizmetler konusunda sizlerin fikirlerini, görüşlerini almak ve sizden aldığımız görüşler doğrultusunda yol haritası belirlemektir. Sizden aldığımız görüş ve önerileri hazırlayacağımız stratejik planın parçası haline getirip bu yol haritasına göre şehrimize hizmet edeceğiz." dedi.

Toplantıda, deprem sonrası Adıyaman’ın yeniden inşası ve kalkınması için izlenecek stratejik planlar masaya yatırıldı. Başkan Tutdere, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, birlikte çalışmanın ve ortak akıl ile hareket etmenin önemine vurgu yaptı. "Adıyaman’ın geleceğini planlarken siz değerli STK’larımızın ve kamu kurumlarımızın fikirlerine büyük önem veriyoruz. Birlikte hareket ederek, şehrimizi daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hale getirmek için çalışacağız." dedi.

Toplantıya katılan STK ve kamu kurum temsilcileri, Başkan Tutdere’nin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Adıyaman’ın geleceği için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Katılımcılar, stratejik planın hazırlanması sürecinde aktif olarak yer alacaklarını ve kendi alanlarındaki uzmanlıklarıyla katkıda bulunacaklarını dile getirdi.

Kaynak : PHA