Vali Osman Varol, 2012 yılında Şırnak’ta vatani görevini icra ederken bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Serdar Küpelinin ailesini ziyaret ederek şehidimizin babası Mehmet Küpeli ile sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Varol “Vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatını feda eden kahraman şehidimiz Serdar Küpeli ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Gönlümüzde ve yüreğimizde aziz hatırasını daima yaşatacağımız kahraman şehidimizin ruhu şad, makamı Ali, mekânı cennetin başköşesi olsun “ ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA