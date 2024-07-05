Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve muhtarların görüşlerinin alındığı toplantıya

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve

33 Mahalle Muhtarı katıldı.

“Talepleri dikkate alacağız”

Muhtarların altyapı, yol bakımı, çevre düzenlemesi gibi konularda belediyeden destek ve

taleplerinin dile getirildiği toplantıda Başkan Tutdere, “Muhtarlarımızın talepleri başımızın

tacı. Hepsini dikkate alıyoruz.” dedi.

“Muhtarlarımızın destekçisiyiz”

Daha önce de muhtarlara bilgisayar eğitimi verdiklerini hatırlatan Tutdere, “Demokrasimizin temel taşı, halkımızla aramızdaki en sağlam köprü ve Adıyaman’ımızda yaşam kalitesini artırmak için yapacağımız çalışmalarda en önemli işbirlikçilerimiz muhtarlarımız. Bu nedenle stratejik planlamamızda en önemli paydaşımız elbette muhtarlarımız olacaktı. Bugünkü toplantımızda değerli görüşlerini bizimle paylaşarak hede erimize önemli katkılarda bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman muhtarlarımızın destekçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA