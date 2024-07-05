İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, akademik başarının artırılması, kültürel ve sportif çalışmaların genel değerlendirmesi yapılarak başarılar ve karşılaşılan zorluklar ele alındı.

Toplantıda, yaz tatili süresi boyunca okulların yeni eğitim yılına hazırlanması, yatırım ve donatım ihtiyaçları, öğrenci kayıtları ile ilgili usul ve esaslar, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile bahçe ve çevre düzenlemeleri gibi gündem maddeleri değerlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda Özel Büro Sorumlusu Abdulkadir Avseren, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) hakkında okul idarecilerine bilgi verdi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet İnce, Sayın Mehmet Turan ve Sinan Demir ile okul idarecileri katıldı.



Kaynak : PHA