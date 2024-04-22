İstanbul merkezli 8 ilde 'Forex' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı 'Sibergöz-32' operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-32” operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarında 19 şüphelinin yakalandığını belirtirken, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduklarını ve asla göz açtırmayacaklarının mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1782306625686020387

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 8 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini “Yatırım Danışmanı” olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Çok sayıda dijital materyale el konulduğu operasyonda Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti.